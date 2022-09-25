日本未来五年国防支出或超40万亿日元

（早报讯）共同社引述多名日本政府相关人士报道，日本政府正在探讨《中期防卫力整备计划》（简称中期防）从2023年起的五年经费，总额可能会超过40万亿日元（约3909亿新元），这相当于2019至2023年度中期防（27.47万亿日元）的近1.5倍。

报道指出，考虑到中国扩大军备和朝鲜开发核武与导弹，日本政府将把首相岸田文雄提出的“彻底强化防卫力”具体化。这项国防预算预计年底敲定，资金从何而来成为焦点。

日本国防部列出的2023年度预算申请金额为5.5947万亿日元，申请中还包括大量未标出金额的“事项要求”，可能使预算总额达到6.5万亿日元左右。

2024年度起，日本国防支出计划逐年递增约1万亿日元，最终在2027年达到每年逾10万亿日元的规模。这将实现自民党把国防支出占国内生产总值（GDP）的比率，从现在的约1%上调到超过2%的目标。这也可能引发东亚军备竞赛加剧的担忧。

增额部分将用于配备可转用作反击能力的长射程导弹、扩充各类无人机、建造能强化防空能力的宙斯盾系统搭载舰等。此外，日本也会加强旨在提升持续战斗能力的导弹和弹药储备以及生产体制。

另一方面，日本财政部考虑维持财政纪律，计划发行“过渡性国债”作为现阶段财源，并在未来通过企业所得税等增税来还债。不过，由于反对增税的论调根深蒂固，五年国防支出最终也有可能不会超过40万亿日元，或是与其他安全保障相关经费合算。