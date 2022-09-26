意大利大选出口民调：极右翼料将获胜

（早报讯）根据出口民调，意大利极右翼梅洛尼所属的右翼联盟在星期天（9月25日）举行的大选中获胜，她料将成为意大利首位女总理。

英国广播公司（BBC）和路透社综合报道，意大利国家广播公司（RAI）出口民调显示，意大利兄弟党党魁梅洛尼（Giorgia Meloni）预计将赢得22-26%的选票，领先中左翼对手莱塔（Enrico Letta）。

另外几个出口民调显示，梅洛尼所属的右翼联盟以41-45%的得票率遥遥领先，足以锁定议会两院的控制权。完整计票结果预计在当地时间26日出炉。

同属梅洛尼阵营的包括萨尔维尼（Matteo Salvini）的联盟党（League）和前总理贝卢斯科尼领导的中右翼意大利力量党（Forza Italia），这三党都持反欧盟立场。

如果梅洛尼确定当选，她将致力于组建意大利二战以来最右翼政府。

现年45岁的梅洛尼在竞选期间淡化政党的后法西斯根源，把意大利兄弟党塑造为主流保守派，并承诺支持西方的乌克兰政策，不会让意大利这个欧元区第三大经济体面临不当风险。

但考虑到意大利仍深陷债务危机，而欧盟正致力于展现团结以应对俄罗斯对乌克兰的入侵，意大利的选举结果料将给欧洲和金融市场敲响警钟。

意大利议会选举9月25日投票，推动经济复苏、处理非法移民和难民问题、协调与欧盟关系是选民关心的三大议题。

今年7月，意大利联合政府内部多个党派缺席政府信任投票，时任总理德拉吉指“支撑联合政府的信任基础”已不存在，两次向总统马塔雷拉递交辞呈。马塔雷拉后来宣布解散议会，提前举行议会选举，德拉吉担任看守政府总理。

意大利议会的五年任期原本于2023年3月才届满。