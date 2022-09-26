意大利大选：中左翼民主党承认败选

（早报讯）意大利主要中左翼政党民主党已承认败选，并承诺将成为下一届议会中最大的反对力量。

路透社报道，意大利民主党资深议员塞拉基亚尼（Debora Serracchiani）星期一（9月26日）凌晨说：“对我们国家来说，这是令人悲伤的一天。”

她说：“（右翼）虽然在议会占多数，但它不代表全国。”

初步计票结果显示，由极右翼梅洛尼（Giorgia Meloni）领导的右翼联盟赢得了约43%的选票，有望在议会中获得明显多数，这意味着右翼联盟在参议院拿下了至少114个席位，要在参议院掌握多数必须赢得104席。

梅洛尼料成为意大利首位女总理

梅洛尼为意大利兄弟党党魁，她料将成为意大利首位女总理。

同属梅洛尼阵营的包括萨尔维尼（Matteo Salvini）的联盟党（League）和前总理贝卢斯科尼领导的中右翼意大利力量党（Forza Italia），这三党都持反欧盟立场。

现年45岁的梅洛尼在竞选期间淡化政党的后法西斯根源，把意大利兄弟党塑造为主流保守派，并承诺支持西方的乌克兰政策，不会让意大利这个欧元区第三大经济体面临不当风险。

考虑到意大利仍深陷债务危机，而欧盟正致力于展现团结以应对俄罗斯对乌克兰的入侵，意大利的选举结果料将给欧洲和金融市场敲响警钟。

意大利议会选举9月25日投票，推动经济复苏、处理非法移民和难民问题、协调与欧盟关系是选民关心的三大议题。

今年7月，意大利联合政府内部多个党派缺席政府信任投票，时任总理德拉吉指“支撑联合政府的信任基础”已不存在，两次向总统马塔雷拉递交辞呈。马塔雷拉后来宣布解散议会，提前举行议会选举，德拉吉担任看守政府总理。

意大利议会的五年任期原本于2023年3月才届满。