安倍国葬邀请函有修改痕迹 一些受邀者感困惑

（早报讯）日本前首相安倍晋三的国葬将在星期二（9月27日）举行，邀请函引发混乱，一些收到邀请函者感到困惑。

共同社报道，国葬邀请函上即可看到混乱迹象，回复截止日期有修改痕迹，远离政坛10年以上的人也成为邀请对象，引来对政府邀请标准的质疑。

岸田文雄政府预计约多达6000人将出席安倍晋三国葬仪式。邀请函发送对象包括前任或现任国会议员近2000人、地方政府相关人士约300人、前任或现任三权之长约30人。日本也向外国领导人和各界代表发送了邀请函。

曾任日本众议员的精神科医生水岛广子说，她在9月10日前后收到邀请函。

水岛广子说：“我的议员任期在2005年结束，所以我感到很吃惊。（邀请函）是以邮政速达寄到，到底花了多少纳税人的钱？”反对为安倍晋三举行国葬的水岛广子已回绝邀请。

导演宫本亚门在推特上发了邀请函的照片并贴文问道：“为什么寄给我？搞错了吧。我又不是政治人物，甚至没邀请我去赏樱会。我当然是不会去的。”

曾任参议员的记者有田芳生也在推特上发贴，照片中是一张在“缺席”上画了圈的邀请函。

田芳生也说：“我在国会多次就绑架问题提问。预算委员会会议结束时，安倍告诉我，‘有不能说的事情’。”

田芳生也还在贴文中谈到与安倍晋三的过往，并写道：“想就统一教会听听他的真心话。对于国葬我是反对的。”

安倍晋三的国葬定9月27日在东京北之丸公园的日本武道馆举行，美国副总统哈里斯、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和我国总理李显龙等国家领袖将出席。

安倍晋三7月8日在奈良街头发表助选演说时遭41岁男子山上彻也枪击身亡。山上彻也被捕后供述憎恨统一教强迫他的母亲捐了1亿日元（约102万新元），导致他的家庭破产。他看到安倍晋三向统一教致贺词的视频，认为安倍晋三与统一教有密切关系，因而动了杀机。

日本内阁秘书长松野博一日前公布，安倍晋三国葬的花费总计16.6亿日元，将由国家支付。

《朝日新闻》9月12日公布的一项民调结果显示，反对为安倍晋三举行国葬的人数从8月份的50%上升至56%。