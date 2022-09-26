韩美海军联演启动 美核航母等20多艘舰艇参演

（早报讯）韩国海军星期一（9月26日）说，韩美海军从26日起至29日在韩半岛东部海域实施联合军演，美军“里根”号核动力航母参演。

韩联社报道，此次联合军演旨在彰显韩美同盟应对朝鲜挑衅的坚定意志，进一步提升两国海军联合作战能力。美军航母时隔五年参加的此次韩美联演共动员20多艘两军舰艇。

美方派出“提康德罗加”级巡洋舰“钱瑟勒斯维尔”、“阿利·伯克”级宙斯盾驱逐舰“巴里”号、“本福德”号等航母战斗群参演。韩方则派出“西厓柳成龙”号宙斯盾驱逐舰和“文武大王”号驱逐舰（DDH-Ⅱ）等参加。

F/A-18超级大黄蜂式战斗攻击机、P-3·P-8反潜巡逻机、AW-159“野猫”和MH-60R“海鹰”直升机等两国海军飞机，以及F-15K、KF-16等韩国空军战机、美国陆军AH-64E阿帕奇直升机也将参与演习。

两国海军将在此次联演中实施反特种作战演习、反潜战、防空战、战术机动演习等，通过实战演习加强应对朝鲜挑衅的联合作战执行能力，提高互操作性。

指挥演习的韩国第1海上战斗团团长郭光燮（音）表示，将通过此次演习进一步提升两国海军联合作战执行能力，基于稳固的韩美同盟巩固海上联合防卫态势。美军第5航母战斗群司令唐纳利强调，韩美海军将通过此次演习展现两国的战斗力和战斗意志，韩美同盟是世界上最强有力的同盟，我们将通过定期演习和紧密合作变得更强大。

美国里根号航母战斗群9月23日驶入釜山作战基地。这是里根号自2017年10月驶入釜山以来，美军航母时隔五年再次停靠釜山。

目前朝鲜第七次核试验已准备就绪，韩美9月16日举行“延伸威慑战略磋商”机制会议，商定及时在半岛部署美军战略武器，据此里根号航母战斗群赴韩参演。

朝鲜9月25日在内陆地区向半岛东部海域发射了一枚短程弹道导弹，时隔三个多月再次发起挑衅，抗议美国航母来韩演习，加剧半岛紧张局势。