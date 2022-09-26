小鹏汽车创始人在自家股暴跌后 以3000万美元进场扫购

（早报讯）中国电动车制造商小鹏汽车（XPeng Inc）的股价近期因面对抛售压力而暴跌，但是公司创始人兼首席执行官何小鹏却在积极进场吸购自家股，以行动证明对公司前景的信心。

根据小鹏汽车星期日（9月25日）提交给港交所的文件，何小鹏是在上星期五（23日）以每股13.58美元的平均价格，买进220万股小鹏汽车的美国存托股票，总值近3000万美元。

文件显示，何小鹏是通过他全资持有的Simplicity Holding进行这项收购。在收购行动后，何小鹏现在总共持有小鹏汽车约20.5％的股份。

文件也说，董事会认为，本次的收购行动体现了何小鹏对小鹏汽车的前景和增长潜力的信心，同时也显示他致力于公司的长期发展。

小鹏汽车分别在2020年8月份和2021年7月份在美国纽约股市和香港股市挂牌上市。开年至今，小鹏汽车股价在纽约股市已经下跌了72.7％，在香港股市则跌了73.9％，成为在美国上市的三大中国电动汽车制造商中，表现最差的一个。

小鹏汽车上星期五的纽约闭市价是13.71美元，已经低过它的首次公开发行价，即15美元。

与此同时，蔚来（Nio Inc）下跌47.3％，理想（Li Auto Inc）则下跌25.0％。这三家中资电动车公司都同样面对市场对初创公司和科技公司的广泛抛售压力。此外，投资者也担心这些在美国股市挂牌的中概股，会因为中美关系紧张而被逼从美国交易所退市。

另外，小鹏汽车上星期三（21日）正式推出全新的G9款型休闲车（SUV）。小鹏这款快速充电的G9 SUV，被许多市场分析师视为公司今年10月交货数字的主要驱动力。据了解，自今年8月份小鹏G9开放预订24小时后，订单量突破2万2000辆。