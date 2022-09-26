以色列研究：揭示皮肤癌的脑转移机制

（早报讯）以色列等国研究人员发现了黑色素瘤这种皮肤癌转移到大脑的机制，并找到了抑制癌转移的方法。

新华社报道，据介绍，约90%的黑色素瘤患者会在晚期发生脑转移。但大脑是一个受较好保护的器官，血脑屏障通常可以阻止有害物质进入大脑。因此医学界一直在探索皮肤癌的脑转移原因。

以色列特拉维夫大学等机构的研究人员使用来自皮肤、血液和脑的组织，以及相关癌细胞，在实验室中模拟了它们在人体内的相互作用。结果发现，黑色素瘤这种皮肤癌细胞进入血液后，会释放出名为CCR2和CCR4的蛋白质，而大脑中的星形胶质细胞会分泌一种名为MCP-1的蛋白质。它们之间的相互作用会导致癌细胞进入大脑。

研究人员发现用两种方法可以抑制癌细胞的脑转移：一是利用抗体和小分子药物阻断蛋白质MCP-1发挥作用，二是用基因编辑技术敲除癌细胞中与蛋白质CCR2和CCR4相关的基因。

实验室研究显示，这两种方法均可抑制癌细胞的脑转移，根据干预阶段的不同，可将肿瘤生长抑制60%至80%。

上述抑制皮肤癌的脑转移方法尚未经过临床试验。但是，研究人员说，其中使用的抗体和小分子药物，已经在治疗其他疾病的临床试验中通过了安全性测试，因此有望在这个基础上较快开发出可临床应用的疗法。

这份研究论文日前在美国《临床检查杂志·观察》上发表。