周一美市盘前退低 重点谈瑞士信贷谣言满天飞

星期一（9月26日）重点：

英镑兑美元创历史新低，连带影响美国股市盘前的交易气氛，也打击美国华尔街股市主要股指期货星期一（9月26日）的走势。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌53.50点或1.42％，报3704.50点；纳斯达克100指数期货退低178.20点或1.55％，报11323.40点；道琼斯指数期货则跌393.40点，报29683.30点。

美国股市主要股指上星期五（23日）收盘时大跌。不安的投资者继续重新调整投资组合，以反映联储局抑制通胀的鹰派利率政策。许多投资者都认为，联储局的决定会把美国经济推入衰退。

根据广泛使用的定义，道琼斯指数上星期五勉强避免比今年1月4日创下的历史收盘高点36799.64点低20％，这意味着以蓝筹股为主的指数还没被挂上熊市标签。

标准与普尔500指数上星期五下跌64.76点，闭市报3693.23点。道琼斯指数则跌486.27点，闭市报29590.41点。纳斯达克100指数也退低1.66％或190.40点，收报11311.24点。

美国股市上星期五的交易相当活跃，交易所的总成交量是132亿9000万股，比过去20天的111亿1000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

麦当劳（McDonald’s）说，它受到了“近期原材料价格飙升、劳动力、物流和能源成本上升，以及汇率快速波动”的影响，因此它在日本的大约60％产品价格将提高10日元至30日元（约0.07美元至0.21美元）。麦当劳股价在盘前交易退低1.10美元，截稿时报244.85美元。

中国电动车制造商小鹏汽车（XPeng Inc）创始人兼首席执行官何小鹏上星期五进场，以每股13.58美元的平均价格吸购220万股自家股。这个消息带动小鹏汽车股价星期一晚上盘前上升0.56美元，截稿时报14.27美元。

理想汽车（Li Auto）现在预计今年第三季度的汽车交货量为2万5500辆，比之前预测的2万7000辆至2万9000辆来得少，导致公司股价在星期一晚上盘前交易中下跌0.48美元，截稿时报24.52美元。

在美市挂牌的中概股星期一晚上盘前大多数都走势偏高。阿里巴巴、京东、RLX科技、拼多多和蔚来涨幅均介于1％至3％之间。

星期一下文我们来看看最近猛传谣言的瑞士信贷（Credit Suisse）。星期一晚上盘前该股微起0.04美元，截稿时报4.18美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

虽然瑞士信贷之后极力否认，但是市场投资者已经对该公司存有怀疑了。（路透社）

瑞士信贷（Credit Suisse）（纽约证券交易所代码：CS）

（早报讯）上星期有关瑞士信贷的各种谣言在市场上传得沸沸腾腾。一下被传要撤离美国市场，一下又被传公司高管到处筹集资金。这些负面消息让瑞士信贷在上星期五下挫了12.10％。

据路透社报道，瑞士信贷甚至已和投资者接洽，商讨出售公司股份之事。这个行动很可能会把现有股东的股权摊薄。

然而，英国《金融时报》报道称，瑞士信贷只会把出售公司股票的做法视为最后的途径。与此同时，美国全国广播公司商业频道（CNBC）也报道，瑞士信贷不打算筹集资金，而会在今年10月份展开一项全新的战略计划。

在上述谣言传得满天飞之际，路透社又报道，瑞士信贷正考虑退出美国市场。虽然瑞士信贷之后极力否认，但市场投资者已对公司存有怀疑了。

瑞士信贷集团的首席执行官科尔纳（Ulrich Koerner）和董事长莱曼诺（Axel Lehmanno）在上个星期结束前，也试图通过发布内部讯息来安抚公司员工。

但他们只空泛的说：“我们会对瑞士信贷的所有选项进行严格而认真的评估。我们希望为银行铺出一条清晰的道路，以长期加强我们的特许经营权。这个过程需要时间的。”

尽管瑞士信贷在交易时间也有尝试对部分谣言作出澄清，瑞士信贷的股价在上周五仍下跌了0.57美分，闭市报4.14美元。该股价在盘中交易时，更一度跌到4.05美元的52周低点。开年至今，瑞士信贷已经下降了58.27％。

在Tipranks只有一名分析师给予瑞士信贷股评级，他的评级是“卖出”，一年期限目标价是4.50美元。