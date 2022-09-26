西方吁请联合国人权理事会 辩论中国新疆人权课题

（早报讯）美国和英国等国家呼吁联合国人权理事会，讨论中国对待新疆维吾尔人和其他回教徒的课题。

据路透社看到的一份文件，这份“决议草案”寻求在2023年2月开始的理事会下届会议期间，就这个课题进行辩论。这份草案迄今得到美国、英国、加拿大、瑞典、丹麦、冰岛和挪威的支持。

这一举措需要在分歧巨大的联合国人权理事会中获得多数票通过，才能付诸行动。这是联合国人权理事会成立16年来，首次有安理会常任理事国被指控涉嫌侵犯人权。中国可能会寻求以“不采取行动动议”（No-action Motion）的方式驳回这份草案。

联合国人权事务高级专员巴切莱特8月31日离任前最后一刻发布《新疆人权报告》，指中国针对维吾尔族和其他穆斯林群体的歧视性拘禁行为“可能构成危害人类罪”，但未明确将其归纳为“种族灭绝”行为。北京严厉反驳有关指控，并称人权高专办已经沦为西方“整治广大发展中国家的打手和帮凶”。

由47个成员组成的联合国人权理事会在对中国的指控上存在分歧。中国与许多发展中国家有深厚的经济关系，并正在寻求他们的支持。到目前为止，不到10个有投票权的理事会成员支持批评《新疆人权报告》的声明。

中国已派出一个政府代表团前往日内瓦，以反驳联合国人权事务高级专员办事处的调查结果。中国说，若采取任何行动，他“已做好斗争准备”。中国驻日内瓦外交使团的发言人没有给予回应。