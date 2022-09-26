美日谴责中国大陆台海行动

（早报讯）美国副总统哈里斯与日本首相岸田文雄会谈时，谴责中国大陆在台湾海峡的行动。

在日本访问的哈里斯星期一（9月26日）与岸田举行会谈，重申了美国对日本防务的承诺。

白宫在一份声明中说：“他们讨论了中华人民共和国近期在台湾海峡的侵略性和不负责任的挑衅行为，并重申了维护台湾海峡两岸和平与稳定的重要性。”

哈里斯的亚洲之行还将包括韩国。几天前，美国总统拜登明确承诺保卫台湾，这一言论激怒了中国大陆。中国大陆长期主张拥有台湾的主权，并拒绝排除使用武力统一台湾的可能性。台湾政府强烈反对中国大陆的主张，并强调只有台湾的2300万人民才能决定它的未来。

哈里斯的幕僚称，哈里斯将努力在这一地区建立一个统一的方法，以应对这一挑战。

拜登计划于11月举行的二十国集团（G20）会议上，与中国国家主席习近平举行首次面对面会晤。

声明还说，哈里斯将率领美国代表团参加日本前首相安倍晋三的国葬。她与岸田文雄讨论了朝鲜近期进行的弹道导弹试验，以及解决被朝鲜绑架日本公民问题的重要性。

哈里斯在东京赤坂离宫举行的会议上对岸田说：“我们认为美日同盟是对包括中国在内的印太地区的和平、稳定和繁荣不可或缺的基石。”她还称美国对日本安全的承诺“坚不可摧”。