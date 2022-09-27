英国启用新皇家标志 国王头像硬币纸币邮票将逐步推出

（早报讯）英国白金汉宫和皇家铸币厂星期二（9月27日）宣布，印有英国国王查尔斯三世头像的硬币、纸币和邮票将逐步在市面上流通，并于26日公布了将在政府大楼和红色邮筒采用的新皇家标志。

路透社报道，英国皇家铸币厂估计目前在市面上流通的约270亿枚硬币印有伊丽莎白二世头像，更换硬币过程将需要一些时间。

皇家铸币厂首席执行官杰索普说：“第一批印有国王查尔斯三世头像的硬币，将配合银行和邮局的需求推出市场。这意味着国王查尔斯三世和已故女王伊丽莎白二世的铸币，将在未来很多年在英国共同流通。”

同日，英格兰银行宣布，印有查尔斯三世头像的纸币预计将在2024年中旬开始流通，新纸币设计将在今年年底前公布。

另外，英国皇家邮政集团宣布，日常使用的英国邮票上的伊丽莎白二世头像将更新为查尔斯三世头像。现有的邮票库存用完后，新邮票就会推出面世。

白金汉宫于26日公布了代表查尔斯三世的新皇家标志，这个新君主标志将出现在英国政府大楼和红色邮筒上。

英国新皇家标志是由纹章院提供的一系列设计中选出，标志由代表查尔斯三世英文名字首字母C和R、国王的拉丁文Rex以及皇冠图案所组成。

在苏格兰使用的版本将采用苏格兰皇冠图案。

在位长达70年的英女王伊丽莎白二世9月8日安详去世，享年96岁，9月19日举行国葬。