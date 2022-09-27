安倍晋三国葬本地时间星期二下午1时举行

（早报讯）两个多月前遇刺身亡的日本前首相安倍晋三的国葬仪式将于星期二（9月27日）下午举行。

安倍晋三是日本二战后第二位受到国葬礼遇的前首相，上一次是在1967年为前首相吉田茂举行国葬。

大约4300名受邀贵宾包括约700位外国领导人将出席安倍晋三的国葬，其中包括美国副总统哈里斯、澳大利亚总理阿尔巴尼斯、印度总理莫迪和我国总理李显龙。

安倍晋三的国葬仪式定当地时间27日下午2时（新加坡时间27日下午1时）在东京北之丸公园的日本武道馆举行。

日本内阁秘书长松野博一将在国葬仪式上率先致辞，接着播放国歌和默哀一分钟。

日本首相岸田文雄和前首相菅义伟等五位安倍晋三的同僚和朋友将致悼词。

依照传统，德仁天皇和雅子皇后将不会出席安倍晋三国葬，而是由宫内厅代表到场致意。

所有出席安倍晋三国葬的人都必须戴口罩。

安倍晋三7月8日在奈良街头发表助选演说时遭41岁男子山上彻也枪击身亡。山上彻也被捕后供述憎恨统一教强迫他的母亲捐了1亿日元（约102万新元），导致他的家庭破产。他看到安倍晋三向统一教致贺词的视频，认为安倍晋三与统一教有密切关系，因而动了杀机。

日本内阁秘书长松野博一日前公布，安倍晋三的国葬预算达16.6亿日元（约1700万新元）。

相较于安倍晋三遇刺身亡时在全国引发的震惊和悲痛，为他举行国葬在日本引起了极大的争议。民调显示，每10名日本人有至少六人反对为安倍晋三举行国葬。