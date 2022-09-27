涉贿赂美海军丑闻马国商人在委落网 拟寻求政治庇护

（早报讯）涉及美国海军一起重大贿赂丑闻、绰号“伦纳德肥佬”的一名马来西亚籍的美国军方承包商，上周在委内瑞拉被拘留后表明希望寻求政治庇护。

路透社星期一（9月26日）引述委内瑞拉媒体的报道称，伦纳德·格伦·弗朗西斯（Leonard Glenn Francis）21日在委内瑞拉首都加拉加斯郊区的国际机场被捕，当时他正准备逃到俄罗斯。

国际刑警组织的委内瑞拉负责人说，他接到美国对弗朗西斯发布的红色通缉令，正在准备启动把他引渡到美国的程序。

委内瑞拉报纸Ultimas Noticias引述司法消息人士的话说，弗朗西斯在加拉加斯法院的听证会上说，他想留在委内瑞拉申请政治庇护，并称自己患有转移性肾癌。

委内瑞拉新闻部和总检察长办公室均未对报道作出回应。

根据国际刑警组织上周发表声明，弗朗西斯经墨西哥和古巴抵达委内瑞拉，计划续程前往俄罗斯。

美国检察官指控弗朗西斯以现金、美食、昂贵雪茄、名贵白兰地和豪华酒店性狂欢派对收买美国海军人员，以取得机密信息和美国海军合同。

弗朗西斯2015年1月认罪，3500万美元（约5027万新元）的不法所得全被充公。根据认罪协议，弗朗西斯总共向美国海军官员支付了约50万美元的贿金。

据《圣地亚哥联合论坛报》报道，被软禁在家等候法院宣布裁决的弗朗西斯本月早前解开脚踝上的监视器后潜逃出境。