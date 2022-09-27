美航天器“故意”撞击小行星 测试地球防御技术

（早报讯）美国航天局“双小行星重定向测试（DART）”航天器，星期一（9月26日）撞击一颗近地小行星，以期改变小行星的运行轨道。美国航天局表示，这是世界上首次旨在防御地球免受小行星撞击威胁的测试任务。

新华社报道，美国航天局直播画面显示，美国东部时间26日晚上7时14分（新加坡时间27日早上7时14分），DART航天器撞击了一个近地双小行星系统中较小的一颗小行星，DART航天器搭载的摄像机记录下撞击时的画面。

美国航天局介绍，撞击发生时，DART航天器的运行速度约为每小时2万2530公里，小行星距离地球约1100万公里。

这是美国航天局首次开展测试小行星轨道偏移技术的任务，旨在提高防御小行星撞击地球的能力。被撞击的这颗小行星是一个近地双小行星系统中体积较小的一个，直径约160米。它环绕另一颗直径约780米的小行星飞行。这两颗小行星对地球都没有威胁。

美国航天局说，这次的测试任务主要目标是检验航天器自主导航至目标小行星、刻意与其发生碰撞的能力，并通过地面望远镜测算碰撞使小行星发生轨道偏离的程度。

DART航天器搭载高分辨率摄像机和自动导航系统，于2021年11月24日从美国加利福尼亚州范登堡太空军基地发射升空，飞行约10个月后到达目标区域附近。美国航天局说，DART航天器的测试任务将为科研人员提供重要数据，以便能够在发现对地球有潜在撞击危险的小行星时，更好地做出防御准备。

未来欧洲航天局将发射“赫拉”任务航天器，通过测量和收集双小行星系统的数据，特别是撞击坑和被撞小行星质量的详细测量数据等，来深入研究这次撞击的影响。