周二美市盘前反弹 重点谈Roblox与沃尔玛的最新合作

星期一（9月27日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期二（9月27日）出现反弹，主要股指有望结束连续五天的跌势。不过，道琼斯指数目前已处在熊市区域。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升44.50点或1.22％，报3699.50点；纳斯达克100指数期货起156.80点或1.39％，报11410.90点；道琼斯指数期货则起292.20点，报29553.00点。

●标准与普尔500指数和道琼斯指数隔夜（星期一）双双收低；标普已经被推至近两年来的最低水平，道琼斯指数则确定已经陷入熊市。投资者担心，联储局强硬方式应对通胀可能会使美国经济急剧下滑。

●标准与普尔500指数隔夜下跌38.19点，闭市报3655.04点。重量级的道琼斯指数则跌329.60点，闭市报29260.81点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.51％或57.13点，以11254.11点收市。

●美国股市隔夜的交易继续活跃，交易所的总成交量是119亿股，比过去20天的112亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●本地科技企业Grab的首席营运官洪纪元（Alex Hungate）在隔夜的投资者介绍会中说，公司预计亏损将在明年达到顶峰，但是旗下的数码银行业务已经定下在2026年实现盈利的目标。Grab股价在星期二晚盘前上升0.04美元，截稿时报2.85美元。

●经过三年的等待，澳门终于计划在11月重新让中国大陆旅行团入境，带动所有在澳门有业务的美国赌业股票在隔夜猛力攀高。盘前截稿时，新濠博亚娱乐（Melco Resorts & Entertainment）继续上涨3.31％，拉斯维加斯金沙（Las Vegas Sands）上涨2.12％，永利度假村（Wynn Resorts）上涨1.74％。

●在比特币回弹到2万美元的水平的带动下，与加密货币相关的股票在盘前交易中走势偏高。Riot Blockchain、Marathon Digital双双飙升超过6％；Coinbase也上涨将近5％。

●下文我们来看看隔夜宣布与零售巨头沃尔玛（Walmart）合作的元宇宙股Roblox。盘前该股起0.85美元，截稿时报36.40美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Meta Platforms、GoHealth Inc、苹果（Apple）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

据Roblox发布的数字，该游戏平台的日活跃用户已经从2020年的3260万户增加到目前的超过5200万户。（路透社）

Roblox Corp

（纽约证券交易所代码：RBLX）

元宇宙股Roblox Corp隔夜宣布与沃尔玛联手推出两种虚拟体验合作后，低沉多时的股价，即刻在隔夜早盘上涨将近3.50％。虽然在闭市时该股只是稍微偏高一点点，但是以股市隔夜进入熊市的走势来看，Roblox确实是给了投资者一点点的小兴奋。

这个在Roblox世界里名为Walmart Land和Walmart's Universe of Play的虚拟空间，主要是提供沃尔玛顾客独特的互动和娱乐空间，也让沃尔玛能够把公司最好的零售“领域”带入消费者的虚拟生活中。

沃尔玛首席营销官怀特（William White）在发布会上说：“Roblox是虚拟世界中增长最快和最大的平台之一。我们知道我们的客户在Roblox的虚拟世界里游览的时间很长，因此，我们要在Roblox世界里创造让消费者兴奋的创新的体验。”

怀特说，Roblox将是沃尔玛的一个试验场，作为公司进军元宇宙及其他领域的一个起点。这些虚拟体验的设计也考虑新一代消费者，尤其是Z世代消费者（也就是25岁左右或更年轻的消费者）的消费方式。沃尔玛希望能从这个合作，学习到新一代消费者的消费习惯。

据Roblox发布的数字，该游戏平台的日活跃用户已经从2020年的3260万户增加到目前的超过5200万户。虽然Roblox正在积极吸引更广泛年龄层的用户，但是到目前为止，它主要还是吸引了许多的儿童和青少年。

不过随着Roblox用户群逐渐“成熟”，现在也有越来越多的零售商和品牌开始和它合作，其中就包括：奢侈品牌Ralph Lauren、青少年品牌PacSun，和运动鞋品牌Vans等。

另外，Roblox与耐克合作的Nikeland也是一个经常被提及的虚拟世界例子。它是一个能够让用户的虚拟“化身”参加扣篮比赛，或是试穿耐克的产品的虚拟世界；又或是古驰的Gucci Garden，一个让用户能够选购限量版虚拟物品的精品世界。

虽然Roblox的发展相当积极，但是元宇宙这个领域毕竟还是非常新的。到底今后会有怎样的发展，许多投资者也很难说得准。在整个股市疲弱之际，Roblox目前的市值也随着大环境减至约212亿美元，股价今年迄今更是下跌了64.02％。

在Tipranks的14名分析师当中，有八名给予Roblox股“买进”的评级，七名给予该股“持守”的评级，两名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是43.53美元。