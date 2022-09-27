特拉斯上任三周 英国金融市场蒸发7200亿元

（早报讯）英国首相特拉斯上任以来，英国股票和债券市场总计损失至少5000亿美元（约7200亿新元）。

据彭博社报道，特拉斯上任时，英国经济就已面临衰退风险。特拉斯政府颁布的新财政政策进一步引发焦虑，导致严重的跨资产抛售，英镑跌至37年来的新低。

外界猜测，英国央行近期或将采取紧急行动。英国央行首席经济学家皮尔星期二（9月27日）说，财政部长克沃滕（Kwasi Kwarteng）的减税计划引发金融市场动荡后，央行可能会在11月的下次会议上“大幅”加息。

金融服务公司Hargreaves Lansdown的高级分析师斯特里特（Susannah Streeter）指出：“由于对经济前景和特拉斯政府政策方向等问题感到担忧，人们对英国的信心受到冲击……只有收回减税和减少开支，才有可能明显恢复乐观情绪，但政府固执己见。”

尽管投资者感到不安，但克沃滕上星期天（25日）仍誓言将加大有争议的减税举措的力度。

克沃滕说：“还会有更多措施出台。”他说，此前宣布的450亿英镑（约695亿新元）减税只是一个开始。

美国前财政部长萨默斯（Larry Summers）认为，英国长期债券利率飙升是信用丧失的标志，称伦敦作为全球金融中心的生存能力面临风险。

萨默斯说：“我的猜测是，英镑将跌破与美元和欧元的平价……恢复信誉的第一步不是说什么不可思议的话。”

克沃滕23日推出半个世纪以来规模最大的减税措施，包括取消将公司税上调至25％的计划、取消45％的最高税率、大幅削减印花税等。克沃滕称，到2026至27财政年度，整个减税计划将使财政收入减少450亿英镑（约690亿新元）；但他指出，新的减税计划将使英国经济实现2.5%的增速，摆脱此前的低增长和加税的恶性循环。