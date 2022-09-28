飓风登陆佛州或形成4级风暴 250万居民被令疏散

（早报讯）美国飓风中心说，“伊恩”飓风眼于星期三（9月28日）下午登陆佛罗里达州时，可能升级为4级风暴，时速风力超过130英里（约209公里）。约250万居民接获疏散命令，超过2000趟航班取消。

《纽约时报》报道，美国佛州各地已开始下大雨。27日早上，“伊恩”（Hurricane Ian）以每小时125英里的风力冲击古巴，造成大面积洪水和停电。

预计到周末，佛州大部分地区将出现危险的风暴潮、洪水和强风，居住在沿海地区的250多万居民已开始撤离或接获疏散通知。佛州西海岸城市坦帕（Tampa）的机场于27日下午关闭，佛州的其他机场则宣布取消大量航班。

路透社报道，根据航班追踪网站Flightaware.com的数据，航空公司27日在全美取消了367个航班，28日取消了1748个航班。另外，27日约1800个美国国内或国际航班延误。

为保护家园，佛州居民大排长龙争抢沙袋。位于坦帕以北的帕斯科县（Pasco County）已接获疏散命令，当地官员准备的26万个沙袋迅速发完，因供不应求，已要求邻近的希尔斯伯勒县为他们额外提供12万5000个沙袋。

拜登总统保证提供支援

美国总统拜登已致电佛州三个城市的市长，向他们保证联邦政府已预先部署了食物、临时收容所等，风暴一过就马上为他们提供支援。

拜登也敦促佛州市长，强力劝导居民听取疏散命令。

另外，美国联邦紧急事务管理局局长克里斯韦尔说，目前最担心的是风暴潮和风暴速度缓慢，因为这可能使佛州西海岸的灾情拖上一段日子。她预计飓风登陆后，风力会逐渐减速至每小时5英里（8公里）。