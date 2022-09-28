冯德莱恩：攻击欧洲关键能源设施必遭“最强力还击”

（早报讯）欧盟委员会主席冯德莱恩说，北溪天然气管道泄漏是蓄意破坏造成的。她警告，如果欧洲关键能源基础设施遭到攻击，欧盟必将采取“最强力的还击”。

路透社报道，冯德莱恩星期二（9月27日）在推特上说，她已就北溪天然气管道遭破坏，与丹麦首相弗雷泽里克森通话。

瑞典测量站26日在北溪1号和北溪2号天然气管道发生泄漏的同一水域，探测到两次强烈的水下爆炸。丹麦首相弗雷泽里克森27日晚说，北溪天然气管道泄漏并非“事故”而是遭“蓄意破坏”。

冯德莱恩说：“现在最重要的是调查这些事件，全面彻查事发经过和起因。”

她强调，“对欧洲关键能源基础设施的任何蓄意破坏是绝对不可接受的，我们一定会对此采取最强烈的回应行动。”

发生两次爆炸

另据新华社报道，瑞典电视台27日报道，两次爆炸分别发生在格林尼治时间26日零时03分（新加坡时间27日早上8时03分）和下午5时04分，瑞典海事局随后发出有关气体泄漏的警告。

瑞典国家地震台网地震学副教授伦德说，能清楚地看到事发水域的海浪如何从底部反弹到水面，这意味着“发生了爆炸”。其中一次爆炸产生相当于2.3级的地震，瑞典南部30个测量站都探测到此次爆炸。

丹麦能源署27日证实，26日丹麦附近水域的北溪2号管道发现一个泄漏点，不久之后，北溪1号管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域。丹麦能源署署长在新闻公报中说，天然气管道出现泄漏是极其罕见的。

丹麦海事署已发出航行警告，并在丹麦水域泄漏点附近建立半径5海里的船舶禁航区以及半径1公里的禁飞区。瑞典海事局也发布航行警告，要求所有过往船只必须与泄漏点保持5海里以上距离，直至另行通知。

俄：无法评估维修时间

俄罗斯北溪1号项目运营方北溪天然气管道公司27日发表声明说，北溪1号和北溪2号海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有，目前尚无法评估维修时间。

北溪1号管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。北溪2号管道去年建成，与北溪1号基本平行，尚未投入使用，但仍有部分天然气封存在管道内。