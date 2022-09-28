IMF批英国“无针对性”新财政措施恐加剧不平等现象

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）公开批评英国的新经济政策，指特拉斯政府“无节制”的一揽子减税计划恐加剧不平等。

彭博社和路透社综合报道，IMF星期二（9月27日）说，英国必须修正无资金准备的减税措施。

IMF发言人说，“考虑到许多国家的通胀压力升高，我们不建议在此关头实施大规模且没有针对性的财政计划，确保财政政策不与货币政策相互抵触是很重要的。更何况英国的措施，可能加剧不平等现象。”

发言人还说，英国财政部长克沃滕（Kwasi Kwarteng）应考虑在中期财政计划中，制定更有针对性的税务措施，并重新评估日前公布的税务措施，尤其是那些有利于高收入者的措施。”

英国将在11月公布中期财政计划。

英国9月23日出台50年来最激进的减税方案，包括取消仅适用于高收入者的最高所得税税率，降低收入所得税和置业印花税，并搁置了先前提升企业所得税的计划。

英国新财政部长克沃滕说，英国需要一次重大政策转向，来刺激经济增长。

在野工党批评，这项自1970年代以来最大规模的减税方案不能解决英国当前的生活成本危机，而且是一项“奖赏已富有者的计划”。

26日英镑汇率再度下挫至历史新低，1英镑仅兑1.0327美元。