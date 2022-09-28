欧盟称北溪管道遭蓄意破坏

（早报讯）北溪（Nord Stream）天然气管道一天内多处出现损坏泄漏。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利称，现有信息均表明北溪管道泄漏是“蓄意行为”所致。

欧盟星期三（9月28日）急于加强能源基础设施的安全保护，以应对管道破坏行为。他们同时也警告，如果出现更多的攻击，欧盟将采取“强有力的联合应对”措施。

路透社报道，博雷利星期三在一份声明中说，欧盟对北溪1号和北溪2号管道的损坏深表关切。他说：“这不是巧合，它影响到我们所有人”。

博雷利进一步指出，欧盟将支持任何全面揭示事件真相的调查，并会采取进一步行动提高能源安全复原力。他强调，任何蓄意破坏欧洲能源基础设施的行为，都将受到“强有力的、统一的回应”。

泄漏区域出现强烈的爆炸

欧盟委员会主席冯德莱恩前一天也在社交媒体上说，她与丹麦首相弗雷泽里克森讨论了对北溪天然气管道的破坏行为，欧盟将全力支持有关国家对这一事件展开调查。

据报道，俄罗斯向欧洲输送天然气的两大海底管道北溪1号和北溪2号天然气管道，9月26日均探测到漏气状况。瑞典和丹麦的测量站在管道泄漏区域都记录了强烈的水下爆炸。

北溪天然气管道公司称，三个地方同时遭“前所未有”的破坏实属首次。公司目前无法估计天然气管道系统何时能恢复正常。

北溪1号和北溪2号是两条平行的天然气管道，全长1000多公里，从俄罗斯经过芬兰、瑞典、丹麦的领海到达德国。虽然这两条管道目前都没有向欧洲输送天然气，但里面仍有天然气。这个事件导致欧洲在冬季前，通过北溪1号接收天然气的希望完全落空。