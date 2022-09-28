马国议长建议固定国会任期

（早报讯）马来西亚国会下议院议长阿兹哈认为，固定的国会任期将能让选举委员会有更充裕时间准备全国大选，这将能节省很多不必要的开销。

阿兹哈星期三（9月28日）在国会与媒体交流并接受询问时说，他曾担任选委会主席，因此认为固定的国会任期是比较实际的做法。他说，如果国会任期不确定而随时可能举行大选，选委会将被迫预测大选日期并开始筹备工作。

他说，一场全国大选需要约9万名选务人员，选委会被迫提早培训以为随时有可能到来的大选做准备。“我们（选委会）必须猜测（大选日期）、必须培训（工作人员）。若我们太早培训9万名工作人员，他们将忘记（培训内容），我们（到了真正大选前）又要再重新培训。”

阿兹哈认为，选务人员的时间也是个问题。“这9万人当中，有些人接受培训时是有空的，但（大选）落在突如其来的时间，他可能就没空了，我们被迫再找其他人替补。”

他说，突然宣布大选将导致选委会很难租到合适的礼堂作为投票中心，费用也更高。“但我们仍必须租，导致我们必须与其他人竞争。”

阿兹哈也说，如果国会提呈“2023年度财政预算案”后就解散，大选后新成立的仍可沿用已提呈的财案。“如果大选后选出不同的政府，新政府想沿用原本的财案，这是可以的，但必须重新提呈一读。”

他指出，政府预计下星期三（10月5日）在国会下议院提呈2023年度财政预算案一读，接着在下星期五（10月7日）提呈财案二读，然后将进入政策辩论阶段、委员会辩论阶段，最后寻求三读通过。