周三美市盘前偏低 重点谈推特和马斯克法庭交锋

星期三（9月28日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（9月28日）走势偏低。科技巨头苹果（Apple）新款iPhone减产的消息传开，让股市的悲观情绪继续蔓延。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌12.50点或0.34％，报3634.80点；纳斯达克100指数期货跌90.60点或0.80％，报11181.10点；道琼斯指数期货则退低47.00点，报29088.00点。

继道琼斯指数之后，标准与普尔500指数隔夜（星期二）也创下近两年来的最低收盘价，让美国股市正式陷入熊市。

标准与普尔500指数隔夜下跌7.75点，闭市报3647.29点。道琼斯指数则跌125.82点，闭市报29134.99点。不过以科技股为主的纳斯达克100指数则逆流而上，微起0.16％或17.64点，以11271.75点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是117亿股，比过去20天的113亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

据知情人士透露，因为市场对最新iPhone的需求并不如预期中好，苹果决定放弃今年增加新款iPhone产量的计划。苹果股价在星期三晚上盘前交易中下跌5.51美元，截稿时报146.25美元。

在失败多次后，百健（Biogen）研发的阿尔茨海默氏症（Alzheimer）药物终于取得显著成功，带动百健股价在星期三晚上盘前大起90.71美元或45.86％，截稿时报288.50美元。

中资电动车制造商小鹏汽车（XPeng）在香港的股价星期三下挫9.72％至50.60港元（约6.45美元），连带影响到这只股在美市的交易情绪。小鹏股价在星期三晚上盘前交易下跌0.59美元或4.30％，截稿时报13.12美元。

冬海旗下的购物平台虾皮（Shopee）裁退在泰国的部分员工。冬海股票在盘前交易中下跌1.59美元，截稿时报53.01美元。

星期三下文我们来看看隔夜掀开序幕的推特（Twitter）与全球首富马斯克的法庭案件。星期三晚上盘前推特股起0.12美元，截稿时报42.21美元。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、Biogen Inc和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，除了Biogen Inc大涨之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

推特律师团说马斯克在过去两个月里是采取了“拖延和阻碍”的态度的。（路透社）

推特（Twitter）（纽约证券交易所代码：TWTR）

（早报讯）在股市被利率走势搞得团团转之际，一些投资者可能一时忘了全球首富马斯克（Elon Musk）曾要买社交媒体推特之事。这个收购行动最后演变成交易双方法庭见面。

在特拉华州法院举行的三个小时的听证会上，代表推特的律师威尔逊（Bradley Wilson）告诉法官，马斯克说的话一直都没有真凭实据。马斯克是以推特的虚假用户数量“远远超过”5％作为放弃收购推特的主要理由，但马斯克一直都没有证明这一点。

威尔逊告诉特拉华州法官，从马斯克雇用的两名数据顾问，即Cyabra和CounterAction的文件显示，这两名数据专家在今年7月初分别估计，推特平台上的虚假账户数量占总数5.3％和11％。这个数字与推特之前公开的估计数字大致相符。因此，这些分析不能支持马斯克在推特发布的推文内容，也不能支持他写给全世界的收购终止信的内容。

推特律师团也求法院强制马斯克，一定要分享更多有关于这些数据顾问计算出的虚假账户的方式。到目前为止，马斯克只分享了其中的一些细节。马斯克在过去两个月里是采取了“拖延和阻碍”的态度的。但马斯克的律师否认了这一说法。

另外，推特律师团也说，马斯克的团队未能在审判前交出马斯克与摩根士丹利首席执行官戈尔曼（James Gorman），以及甲骨文（Oracle）的埃里森（Larry Ellison）之间的短信。根据法庭文件，马斯克在终止推特收购行动的数小时前曾和埃里森简讯沟通过。而摩根士丹利是提供资金给马斯克的金融公司之一。

不过，马斯克的律师团队否认他故意隐瞒通讯，并声称这是偶尔“在加急诉讼中会出现小错误”。

马斯克是在今年4月间同意以440亿美元全面收购推特的。但在做出这个收购宣布后的几个星期内，马斯克又抱怨推特虚假账户的数量远高于推特公开估计的不到5％，而决定取消收购计划。

现在推特希望通过法律途径，让马斯克继续以每股54.20美元的价格完成收购交易。推特股价隔夜闭市报42.09美元，起0.57美元。

特拉华州衡平法院的大法官麦考密克（Kathaleen McCormick）隔夜没有立即作出裁决。她会根据双方提出的建议处理案件。这项为期五天的审判将在10月17日正式开始。