越南将限制社交媒体账户发布新闻内容

（早报讯）知情人士透露，越南正在准备出台新条例，以限制社交媒体账户发布新闻相关内容，遏制虚假信息在社交媒体的传播，控制新闻和信息来源。

路透社报道，消息人士说，新条例预计将在今年年底前公布，细节尚未敲定。这些规则将为限制面簿和YouTube等平台上的新闻传播立法，对互联网平台带来更多审核压力。

消息人士要求匿名，因为有关新规则的讨论仍然是保密的。越南信息与通信部和外交部没有立即回应评论请求。

一名熟悉条例谈判的消息人士说，政府希望解决社交媒体上“新闻化”（越语：báo hoá）的问题。所谓“新闻化”，是越南当局用来描述一些社媒账户误导用户，使他们认为这些账户是由授权的新闻机构发布。

消息人士称，政府官员一直与社媒和互联网公司举行闭门会议，向他们介绍哪些类型的账户在新规则下被允许发布新闻内容。他们说，当局将能够向社媒下达命令，封杀违反规则的账户。

越南执政的共产党长期以来执行严格媒体审查制度，并拥有全球最严格的互联网制度和社交媒体行为准则之一。

两位知情的消息人士说，关于互联网和社交媒体平台的更多规定将在2022年第四季度至2023年初出台。

随着越来越多越南年轻人转向社交媒体获取信息，这些平台已成为政府努力限制未经授权来源的新闻流动的目标。

根据2021年的数据，越南是面簿全球十大市场之一，拥有6000万至7000万用户。消息人士称，越南为面簿创造了约10亿美元（14.5亿新元）的年收入，所涉金额超过法国。

根据越南政府2021年的估计，YouTube在越南有6000万用户，TikTok有2000万。