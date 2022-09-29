四级飓风“伊恩”登陆美国佛州

（早报讯）美国国家飓风中心星期三（9月28日）发布公告说，飓风“伊恩”（Hurricane Ian）当天下午以四级飓风强度在美国佛罗里达州西南部登陆，这一风暴“极度危险”。

综合彭博社和新华社报道，“伊恩”于美国东部时间28日下午3时许（新加坡时间29日凌晨3时）在佛州西南海岸登陆，最大持续风速达到每小时240公里，以每小时15公里的速度朝东北偏北方向移动。

社交媒体上的视频显示，风暴潮在佛罗里达州西南沿海一些地区奔涌上岸，大量建筑和车辆被淹没。这场风暴预计将造成超过670亿美元（约961亿新元）的损失。

佛州州长德桑蒂斯在28日的记者会上说，“伊恩”是一场“历史性”风暴。德桑蒂斯早前宣布佛州出现紧急状况，并动员佛州5000名国民警卫队人员协助应对“伊恩”可能造成的破坏性影响。

美国边防巡逻队在佛州的负责人28日下午在社交媒体上说，一艘移民船因恶劣天气在佛州附近海域沉没，四名移民游上岸，美国边防巡逻队人员正在寻找船上其他23人。

据一家监测美国停电情况的网站统计，截至28日下午，佛州已有上百万用户断电。

气候变化在今年加剧了全球的极端天气情况，包括肯塔基州和巴基斯坦的洪灾、在葡萄牙和西班牙造成2000多人死亡的欧洲热浪，以及美国西部的持续干旱。