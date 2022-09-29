消息：耶伦向白宫表达中期选举后留任财长意愿

（早报讯）知情人士透露，渴望在一些关键项目上取得成绩的耶伦告诉白宫官员，她准备在中期选举后的相当长时间内继续担任财政部长职务。

彭博社报道，白宫工作人员正开始为11月中期选举之后可能的内阁和其他高层人员离职或换岗做准备，包括总统拜登的经济团队。不愿具名的知情人士称，这些讨论只是初步的，并非基于任何具体的离职预期。

目前还没有迹象表明拜登是否希望进行人事调整，这些决定可能取决于民主党的选举战绩。若新任命财政部长，将需要参议院批准。

耶伦拒绝置评。财政部发言人格温则说：“耶伦没有离开的计划。”

知情人士说，现年76岁的耶伦渴望继续推进她领导的几个重要项目，包括对俄罗斯石油出口设定国际价格上限，以及耗资800亿美元（约1149亿新元）的美国国税局现代化工程。她也深度参与监督获得国会批准的关键行业和绿色能源大型投资。

如果能源和金融市场动荡演变为更广泛的危机，或者美国、欧洲和中国的经济放缓导致全球经济衰退，这位前美联储主席若留任财长到明年之后，将为拜登的经济议程提供稳定。

知情人士说，白宫关于潜在人事变动的准备工作是未雨绸缪，白宫正在评估广泛类别的候选人，包括经济、外交和内政领域。知情人士说，官员们还不清楚谁将离职，但总体上预计会有人事变化。他们认为，这个时候政府出现人事调整很正常。

美国新闻网站Axios星期二（9月27日）报道，白宫工作人员正在为耶伦和国家经济委员会主任迪斯（Brian Deese）可能离职做准备。

44岁的迪斯星期二晚间在回答有关他是否打算再任两年的问题时说，他没有计划离职。