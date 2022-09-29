拜登准备拉拢与太平洋岛国关系

（早报讯）在白宫与太平洋岛国有史以来的第一个峰会上，美国总统拜登试图修补与被美国忽视多年的太平洋国家的关系。美国及盟友担心这些有战略重要意义的国家可能滑向中国。

在星期三（9月28日）开始的为期两天的活动中，美国政府计划宣布一系列举措和新的太平洋战略，高级官员称那些在中美之间左右为难的领导人面临的关键挑战将成为会谈的聚焦重点。

但目前还不清楚拜登是否会得偿所愿。澳大利亚广播公司星期三报道，所罗门群岛拒绝在美国为与会11个国家准备的联合声明上签字。2022年早些时候所罗门群岛与中国签署安全协议引起美国和澳大利亚政府一片哗然。

在星期二的电话简报会上，美国政府一位高级官员说，各方为达成联合声明而进行的讨论富有成效，但会谈尚未结束。这名官员说，峰会上的公告将包括为发展援助提供新的资金、帮助贫穷的太平洋岛屿国家防范气候变化、加强美国海岸警卫队的活动和新的美国国际开发署计划。

所罗门群岛总理索加瓦雷否认将邀请中国在所罗门群岛建立军事基地。他上星期在联合国大会发表讲话时说，所罗门群岛“不会陷入在北京和华盛顿之间选边站的困境”。

像其他大型国际峰会一样，太平洋国家领导人将与拜登拍摄集体大合照，并出席由总统和第一夫人吉尔·拜登主持的晚宴。

美国和平研究所驻华盛顿太平洋群岛专家波勒-安德森（Camilla Pohle-Anderson）说：“华盛顿的政策必须侧重于这一地区的需求，而不是将更广泛的地缘政治目标放在首位。如果美国及盟国想要成为太平洋国家首选的伙伴，他们必须提供可替代北京的有吸引力的方案，而不是简单地警告太平洋岛国远离中国。”

出席峰会的领导人来自11个小岛国，包括斐济、密克罗尼西亚、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁、基里巴斯、巴布亚新几内亚、瓦努阿图、萨摩亚、图瓦卢和汤加，以及所罗门群岛。