尹锡悦接见美国副总统哈里斯

（早报讯）韩国总统尹锡悦星期四（9月29日）在首尔龙山总统府接见美国副总统哈里斯。

韩联社报道，尹锡悦在开场白中说，韩美同盟正从军事同盟升华为经济与技术同盟，并已超越韩半岛，发展成为全球级别的同盟。他说，包括上周在纽约和伦敦的会晤在内，他与哈里斯多次会面，就同盟的发展方向形成共识。

哈里斯就此表示感谢。她说，总统拜登让她转达私人问候，并称今年他访韩非常具有建设性。哈里斯说，韩美同盟70年来发展成为维护韩半岛、印太地区和全世界的安全繁荣的轴心。她这次访问韩国的目的在于加强两国的力量，进一步巩固两国共同为发展付出的努力。

开场白结束后，双边进行了闭门会谈。美方有美国驻韩国大使戈德堡、副总统安全顾问戈登等人士到场，韩方有外长朴振、国家安保室室长金圣翰等人与会。

预计闭门会议上，双方可能讨论美国《通胀削减法》中对韩产电动汽车的歧视性政策和朝核等韩半岛问题。哈里斯当天在会谈后将访问非军事区（DMZ），并于下午回国。

这是继2018年2月之后美国副总统时隔四年零六个月再次访韩。哈里斯26日起访问日本三天，作为美国政府代表出席已故日本前首相安倍晋三的国葬，并于27日同率团出席安倍葬礼的韩国国务总理韩悳洙举行了会谈，29日早抵韩。