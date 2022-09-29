翁山淑枝与澳籍经济顾问 判监三年

（早报讯）缅甸军事法院裁定，原国务资政翁山淑枝及她的澳大利亚籍经济顾问特内尔（Sean Turnell）泄露国家机密罪名成立，两人各被判三年监禁。澳洲外交部拒绝接受法院对特内尔的裁决，要求立即将他释放。

法新社引述匿名消息人士说，翁山淑枝和特内尔的案件星期四（9月29日）在内比都监狱中的特别法庭宣判。

特内尔是澳洲麦考瑞大学的经济学教授，他在去年2月缅甸发生政变后不久遭军方拘留，是缅军接管政权后，首个被捕的外国人。他被控违反《缅甸国家机密法》及《移民法》，如果两项罪名都成立，将面对最高14年监禁。消息称，特内尔被控触犯移民法的案件仍在审理中。

缅军政府逮捕特内尔遭国际社会批评，澳洲外交官多次呼吁区域各国协助游说缅甸释放特内尔。

澳洲外长黄英贤星期四在特内尔被定罪后发表声明，批评裁决结果，并指特内尔是在一个不公开的法庭上受审，没有获得领事保护的权利。

她说：“在过去逾19个月里，特内尔教授被缅甸军政权不公正拘留。澳洲政府始终拒绝接受对他的指控。”她补充，澳大利亚将继续敦促缅甸释放特内尔，让他回返澳洲。

自缅甸去年2月发生政变以来，77岁的翁山淑枝已被判定犯下腐败和其他一系列罪名，累计被判处20年监禁，再加上此次宣判的三年，意味着翁山淑枝的总刑期累计达23年。翁山淑枝仍有部分案件在审理阶段。