特拉斯为备受争议的经济计划辩护

（早报讯）英国首相特拉斯为备受争议的经济计划辩护，指为了启动经济引擎，她准备好作出“具争议、困难的决定”。

特拉斯星期四（9月29日）在接受英国广播公司电台采访时说：“我很清楚政府做的是对的。这是正确的计划。”她说，政府必须采取紧急行动，让英国经济取得增长，同时处理通货膨胀问题。

“当然，这意味着政府必须作出具争议、困难的决定……作为首相，我准备这样做，因为对我来说最重要的是，要让我们的经济动起来。”

9月23日，上任不到三个星期的特拉斯推出英国半个世纪以来规模最大的减税措施，包括取消将公司税上调至25％的计划、取消45％的最高税率、大幅削减印花税等，总值达450亿英镑（约690亿新元）。

她也取消了最高收入人群支付的最高税率。税务调整将使富人受益，远远超过数百万低收入人群。但特拉斯政府称，削减个人和公司税能带动投资，并启动英国经济。

英国财长克沃滕也认为，英国需要一次重大政策转向来刺激经济增长，并透露“还会出台更多（减税）措施”。

新出炉的经济计划引发英国市场焦虑，导致大规模跨资产抛售，英镑也下挫至37年来的新低。英格兰银行在星期三（28日）宣布购买英国政府债券，以试图“恢复有序的市场状况”、防止英镑暴跌，并预防市场“功能失调”以致对英国经济带来实质的风险。

国际货币基金组织（IMF）也罕见地对一个发达国家作出指责，批评英国的减税计划“可能会加剧不平等”。

特拉斯坚称，经济计划将让英国踏上更好的发展轨道。