哈里斯到访韩朝非军事区 谴责朝鲜导弹试射

（早报讯）美国副总统哈里斯与韩国总统尹锡悦谴责朝鲜持续升温的核威胁与导弹试射，并重申对朝鲜半岛完全无核化的承诺。两人也讨论致力维护台海和平与稳定。

路透社报道，哈里斯星期四（9月29日）上午抵达首尔后与尹锡悦举行会谈。白宫在一份声明中说：“他们谴责朝鲜的挑衅性核言论和弹道导弹发射，这违反了联合国安理会决议。他们讨论了我们对未来潜在挑衅的回应，包括通过与日本的三边合作。”

在哈里斯抵达韩国数小时前，朝鲜星期三（28日）下午在东海岸发射了一枚弹道导弹。有分析指出，朝鲜导弹发射可被视为抗议韩美在东海进行四天海上联合军演。

根据白宫会谈摘要，哈里斯强调美韩联盟是印太与世界和平、稳定、繁荣的一个关键，美国承诺防卫韩国并强化双方的共同防御。她也与尹锡悦讨论中国大陆与台湾，以及致力维护台海和平与稳定。

《华盛顿邮报》报道，哈里斯星期四下午也访问韩朝非军事区（DMZ），与驻扎在非军事区联合国指挥所柏尼法斯营的美国陆军士兵及其家属见面。

她也参观了板门店共同警备区，韩朝军事分界线，以及韩国的一个观察哨站，并使用望远镜观望朝鲜。当一名韩国士兵说，她可能会看到朝鲜士兵回头看她时，她回答说：“我毫不怀疑这种情况会发生。”