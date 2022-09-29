周四美市盘前下跌 重点谈隔夜受挫的苹果

星期四（9月29日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期四（9月29日）下跌。经济增长放缓、通胀居高不下、央行政策强硬等因素继续左右股市走势。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌32.00点或0.86％，报3687.00点；纳斯达克100指数期货退低132.20点或1.15％，报11361.60点；道琼斯指数期货则下跌185.20点，报29498.50点。

●在美国国债收益率下降的推动下，美国股市在连续几天承受抛售压力后，终于在隔夜（星期三）大幅收高。

●标准与普尔500指数隔夜上升71.75点，闭市报3719.04点。道琼斯指数则显著上升548.75点，闭市报29683.74点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起1.97％或222.08点，以11493.83点收市。

●美国股市隔夜的交易继续活跃，交易所的总成交量是117亿股，比过去20天的114亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●根据DocuSign呈交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K文件，DocuSign将展开全面的重组计划，以便提高营业利润率和加速业务增长。这项计划已经在9月26日获得董事会批准。在计划下，DocuSign也将裁员约9％。星期四盘前DocuSign股价退低0.56美元，截稿时报54.75美元。

●耐克（Nike）将在股市收盘后公布第一季业绩。华尔街一般分析师普遍认为，耐克的业绩会令人失望。盘前耐克股价退低1.25美元，截稿时报97.45美元。

●Atlantic Equities将网飞（Netflix）股的评级从“持守”上调至“增持”，因为他们相信这家流媒体巨头即将推出有广告的节目，上行潜力极佳。这个评级让这只股的股价隔夜飙升9.29％。但盘前网飞股价退低3.60美元或1.47％，截稿时报241.60美元。

●在美市挂牌的中概股盘前普遍下跌。电动车制造商小鹏大跌超过7％，阿里巴巴、理想汽车、哔哩哔哩和蔚来均跌超过2％，爱奇艺跌超过3％。

●下文我们来看隔夜受挫的科技巨头苹果股票。盘前该股下跌3.14美元，截稿时报146.70美元。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、西方石油（Occidental Petroleum）、Carnival Corp和英伟达（NVIDIA）。截稿时，除了西方石油股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

苹果最新推出的iPhone 14系列。据知，iPhone 14首三天的销售量比一年前发布的新款型少了整整11％（路透社）

苹果（Apple）

（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

隔夜美国股市盛传，有知情人士透露，市场对最新iPhone的需求并不如预期中好，苹果决定放弃今年增加新款iPhone产量的计划。这个消息即刻让苹果股价隔夜一度在早盘下挫超过4％。幸好整体股市走高，让苹果收复了一些失地。

虽然苹果到目前为止没有针对这个传言做出正式的回应，根据彭博社引述知情人士的话说，苹果已经通知了旗下的供应商，苹果新款iPhone在今年下半年的产量将削减多达600万台。

苹果现在已把生产目标调至六个月内生产9000万台手机，数量与去年的水平大致相同。

早在几个星期前，当时苹果还未推出最新的iPhone系列，公司曾上调了营业额预测，一些供应商甚至还做好准备，随时在原有的基础上，再增加7％订单。

不过，很明显的是，在中国这个全球最大的智能手机市场处在低迷状态之际，苹果的手机销售量也跟着受到打击。根据Jeffries分析团队的数据，iPhone 14首三天的销售量比一年前发布的新款型少了11％。

此外，市场分析机构IDC的数据显示，由于通胀飙升、全球对经济衰退的担忧，加上乌克兰战争导致的供应短缺等因素，全球对电子产品的需求已开始下降，而智能手机市场今年将萎缩约6.5％至12亿7000万台。

虽然iPhone 14的销售成绩不如预期般好，在Tipranks的28名分析师中，还有23名给予苹果股“买进”的评级，四名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是183.74美元。