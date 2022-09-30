美拟在德设新司令部 负责乌军备训练安排

（早报讯）美国五角大楼准备设立一新司令部，对美国和盟国为乌克兰军队提供训练与军备的安排进行彻底改革。

《纽约时报》报道，美国国防部的新提案将简化俄罗斯2月向乌克兰发动战争后为乌克兰即时创建的军事培训和支援系统。美国官员称，这反映了拜登政府对支持乌克兰应对俄罗斯入侵的长期承诺。

报道引述一美国高级将领的话说，几名军方官员和政府官员披露，新司令部将设在德国威斯巴登（Wiesbaden），即美国陆军驻欧洲总部，并由美国驻欧洲高级军官克里斯托弗·卡沃利（Christopher Cavoli）领导，约300人将致力于这项任务。

新司令部将执行乌克兰国防联络小组做出的决定。乌克兰国防联络小组由40个国家联合组成，是美国国防部在俄罗斯入侵乌克兰后成立的。

要求不具名的美国官员说，卡沃利已在近日提交一份提案，概述了美国国防部长奥斯汀对乌克兰军训支援系统的改革。

美国高级官员说，奥斯汀和他的高级人员正在审查这份提案，可能未来几周内就会做出最终决定，白宫和五角大楼均对计划持赞同看法。

报道称，美国国防部计划为乌克兰设立新司令部，说明美国预计俄罗斯对乌克兰及其周边邻国的威胁将会持续多年。

前欧洲盟军最高司令海军上将斯塔夫里迪斯（James Stavridis）说：“这个计划确认了为我们的乌克兰伙伴提供安全援助的真实重要性。”他说：“这也让我们的盟友和伙伴可以在一个正式的安全结构下为乌克兰提供军备和训练。”