巫统周五开会确定大选日期 预计10月第二周解散国会

（早报讯）马来西亚巫统最高理事会星期五（9月30日）晚上开会，消息人士说，会议将决定解散国会及在今年11月举行的第15届大选的可能日期。

据《透视大马》报道，一名匿名的国阵领袖说：“国会将在10月的第二周解散，然后在一个月后举行选举。”

下一次国会会议将于下星期一（10月3日）开始至11月29日，政府则会在10月7日提呈2023年财政预算案，但人们普遍猜测国会最早将于10月12日解散。

据了解，大选可能在解散国会后的四个星期内举行，这也取决其他州属是否同步解散州议会。砂拉越、沙巴、马六甲和柔佛在过去两年已经举行了州选举。

星期四晚上从阿联酋国返国的马国首相依斯迈沙比里曾于9月17日暗示将举行大选，现等待与巫统最高领导人的讨论。依斯迈沙比里是巫统副主席，他是巫统及马国历史上首个非党主席而成为首相的领袖。巫统署理主席莫哈末哈山曾在8月说，依斯迈沙比里曾表明今年将举行选举。

2018年，时任首相纳吉在其五年任期届满前几周的4月6日才宣布解散国会。

第14届大选在一个多月后的5月9日举行，这一投票日也是首次落在工作日的周三，激怒了许多人，也让许多人筹资以确保所有选民出来投票，造成国阵历史性的失败。

巫统消息人士向《透视大马》说：“这取决于选举委员会，但我认为这次大选将落在周末，而不是像上次那样在工作日举行，否则人们会再次生气。”