泰国首相巴育尊重宪法法院判决

（早报讯）泰国政府发言人阿努差星期五（9月30日）表明，首相巴育尊重宪法法院的判决，并对给予他鼓励的人表示感谢。

阿努差说：“从现在开始，首相将继续完成（任期），带领国家进步。”

泰国宪法法院星期五下午裁定，巴育的任期并未超过宪法规定的八年最长期限。这意味着停职五个星期的巴育可复职。

路透社报道，法官在宣读约25分钟的判词时说，巴育的首相任期应从2017年颁布新宪法开始计算，于2025年届满。

8月初的一项民调结果显示，巴育的支持率正在持续下降，近三分之二的受访者希望他下台，其余三分之一表示愿意等待法院判决。

在法院作出判决前，分析普遍认为，为确保政治延续性，防止出现政治真空为保皇建制派添乱，法院倾向作出有利于巴育的裁决。

8月17日，泰国反对派向国会主席川吕沛提呈请愿书，要求宪法法院裁定巴育任期本月届满，必须下台。8月24日，宪法法院决定审理请愿书，并下令暂停巴育的职务，直到法院作出裁决。

反对派认为巴育在2014年8月24日上台，因此任期应在今年8月23日午夜届满，并引述宪法起草委员会2018年9月的会议记录来支持他们的观点。

为预防民众因不满判决在法院外闹事，泰国当局已将宪法法院所在区域列为管制区，限制公众进入，直到10月3日清晨6时（新加坡时间清晨7时）。