尹锡悦支持率跌至24% 就任以来最低点

（早报讯）韩国总统尹锡悦的支持率持续下跌，最新民调显示，他的支持率跌至24%，为就任以来的最低值。

据韩国盖洛普于9月27日至29日向全国1000名成人进行的民意调查结果，仅24%的受访者对尹锡悦的施政给予肯定评价，较上周的28%再降4个百分点，而给予负面评价的人则从上周的61%上升至65%。

分析指出，这是8月第一周以来，尹锡悦国政支持率第二次跌至24%，成为他就任总统以来所获最低支持率。

尹锡悦在访美期间的“失礼发言”，使他的支持率一跌再跌。

9月21日，尹锡悦与美国总统拜登出席一场会议后，被韩国MBC电视台的麦克风捕捉到他向身旁幕僚说出失礼言论的声音。

这则新闻一经播出，立即成为各大媒体的头条新闻，被韩国舆论批评为“外交惨案”和“粗口外交”，相关争议持续在全世界扩散。

虽然韩国总统府22日立即回应称，尹锡悦发言中辱骂的对象不是美国国会或拜登，而是韩国国会，但最新民调显示，这项说词并未缓和民众的不满情绪。

民调显示，给负面评价的受访者有17%不满尹锡悦的外交表现，13%认为他“缺乏经验和资质、无能”，8%认为他“不注意言辞”，“未顾及经济和民生”的占7%，“所有方面均不足”的占6%，“缺乏真实性、不值得信任”的也占6%。