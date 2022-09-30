周五美市盘前偏高 重点谈运动装备巨头耐克的业绩

星期五（9月30日）重点：

（早报讯）●在隔夜暴跌之后，美国华尔街股市主要股指期货星期五尝试收复部分失地。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升16.90点或0.47％，报3657.40点；纳斯达克100指数期货起48.40点或0.43％，报11213.20点；道琼斯指数期货则起107.70点，报29333.30点。

●美国股市隔夜（星期四）大幅收低。除了继续担心联储局会以强硬方式，积极对抗通胀，直接拖累美国经济之外，现在投资者也担心全球货币和债务市场可能会崩盘。

●隔夜科技领域的重量级股如特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和英伟达（NVIDIA）全线下挫。纳斯达克指数更是跌至接近6月中旬创下的2022年最低水平。

●标准与普尔500指数隔夜下跌78.57点，闭市报3640.47点。道琼斯指数则跌458.13点，闭市报29225.61点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低2.86％或329.05点，以11164.78点收市。

●美国股市隔夜的交易继续活跃，交易所的总成交量是116亿股，比过去20天的114亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●特斯拉将在星期五晚上较迟时举行的特斯拉人工智能日（Tesla's AI Day）上，首次展出特斯拉的人形机器人（Humanoid Robots）。特斯拉股市在盘前交易中反弹2.35美元，截稿时报270.56美元。

●Palantir刚刚宣布再次与美国陆军签署新的合约。这项合同估计能为Palantir今年带进2亿2900万美元的净收入。该公司股票在盘前交易中上升0.07美元，截稿时报8.15美元。

●隔夜市场有报道说，面簿将冻结所有招聘活动，也告诉所有员工公司未来将会有更多裁员行动，导致面簿母公司Meta Platforms股价隔夜收低。盘前Meta Platforms回升0.98美元，截稿时报137.39美元。

●Bed Bath and Beyond隔夜发布的第二季亏损远超市场分析师普遍预测。公司高管解释，这主要是因为他们采取“加速降价”改善库存过剩的结果。市场投资者似乎接受高管的说法，支持股价在盘前微起0.03美元，截稿时报6.22美元。

●下文我们来看运动装备巨头耐克高管在隔夜发表业绩时分享了什么最新资讯。盘前该股显著下跌10.13美元，截稿时报85.20美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、苹果（Apple）、美光科技（Micron Technology）和耐克（Nike）。截稿时，除了耐克下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

耐克首席执行官多纳霍说，尽管耐克产品价格上涨，但是中国市场的消费者需求仍然强劲。耐克也继续是这个市场的“第一酷”和“第一最爱”运动品牌。（路透社）

耐克（Nike）

（纽约证券交易所代码：NKE）

运动装备巨头耐克的股价星期四（29日）盘后猛挫超过9％至86.41美元，比在交易时间中创下的52周低点，即94.48美元还低。

耐克正在通过降价、折扣等，尽快让北美仓库清除淡季囤积的存货。这一系列的降价行动肯定打击到耐克本财年接下来几个月的毛利率。此外，耐克的高管在星期四发布季度业绩时也说，美元走强也会给耐克业绩巨大的打击。

耐克管理层在业绩发布会上预计，竞争对手至少在今年底之前会继续采取降价策略清货。但耐克北美的库存水平在8月31日结束的第一季度已经“见顶”。接下来的几个月内，随着佳节购物热潮的来临，耐克现有的更新的、季节性的、需求量大的产品，会让公司的产品库存水平趋于平衡。

首席财务官弗兰德（Matthew Friend）在耐克的业绩线上会议说：“我们正在采取果断行动清除过剩库存。现在的存库主要是过季产品，大部分是服装类产品。”

他认为，公司目前采取的这些举措，对今年毛利率的影响也只是“暂时性”的。

弗兰德说，去年公司在亚洲地区生产大部分鞋类的工厂都面临关闭，导致产品交货延迟，交货时又与原本准备给假日季节的产品堆积在一起。这导致耐克上财年的第三季的库存水平增加了44％，显得非常不平衡。

至于中国市场近期因疫情而实施的严厉管制对耐克的影响，耐克首席执行官多纳霍（John Donahoe）说，尽管耐克产品价格上涨，但中国市场的消费者需求仍然强劲。耐克也继续是这个市场的“第一酷”和“第一最爱”运动品牌。

耐克本财年第一季的公司净利15亿美元，每股盈利0.93美元；去年同期净利则是19亿美元，每股盈利则是1.16美元。耐克营业额为127亿美元，比一年前的122亿美元逊色。

FactSet之前搜集到的分析师预测是每股盈利0.92美元，营业额为122亿8000万美元。

在Tipranks的19名分析师中，有12名给予Nike“买进”的评级，七名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是123.28美元。