美国：朝鲜核试验将引发广泛反应

（早报讯）美国印度太平洋司令部官员说，朝鲜进行核试验将“改变游戏规则”，引发美国的广泛反应。

美国一名匿名官员说，朝鲜似乎正在为核试验做准备，并可能在10月16日中国共产党全国代表大会召开后一到两周展开核试验。

这与韩国情报部门此前的分析相似。韩国情报人员认为，朝鲜可能在10月16日至11月8日的美国中期选举之间进行核试验。

朝鲜星期六（10月1日）又向东部海域发射两枚短程弹道导弹，是平壤一周内第四次发射弹道导弹。

美国太平洋舰队司令帕帕罗指出，虽然朝鲜最近的导弹试射和接下来可能进行的核试验暂无关联，但任何这类试验都是值得“密切关注”的，并将引发美国的广泛反应。

他说：“美国首先会与我们签署了条约的盟友韩国密切磋商，并将依据我们的综合式威慑准则，通过多种国家力量工具做出回应。”他所指的是外交、军事和经济措施。

美国太平洋空军司令威尔斯巴赫则指出，朝鲜拥有核武器特别令人不安，因为“他们恫言要使用这些武器对付邻国，甚至是美国”。

他说：“如果我们在不久的将来看到某种测试，我不会感到惊讶……这肯定会改变游戏规则。”

他认为，这将引起许多国家的极大关注：“我怀疑，就连中国和俄罗斯也会对此感到担忧。”