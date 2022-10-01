驻日美军横须贺基地 废水有机氟化物超标约170倍

（早报讯）日本媒体报道，驻日本美军横须贺基地向海中排放的废水中有机氟化物浓度超标约170倍，横须贺市市长上地克明对此表示愤怒，要求日本政府进入美军基地检查。

新华社引述日本共同社的报道说，横须贺市星期五（9月30日）宣布，接到日本防卫省南关东防卫局通知，驻日美军8月的调查显示，横须贺基地向海中排放的废水中有机氟化物浓度，超过日本国家标准的约170倍。日本相关标准是每升水中不超过50纳克有机氟化物，但美军基地的生活废水排水口检出的浓度高达每升8592纳克，工业废水排水口为每升5450纳克。

上地克明表示“不禁感到愤怒”，并要求日本政府进入美军基地检查。防卫省南关东防卫局负责人员称，将向美方提出进入检查的申请。

为消除渔业相关人员的不安，横须贺市9月在美军基地周边海域进行了独立调查，预计将于10月得出结果。

驻日美军横须贺基地今年5月就已曝出其排放的废水中含有超标的有机氟化物。横须贺市9月12日宣布，驻日美军7月调查的结果显示，在基地通向大海的排水口附近有机氟化物浓度约为标准的两倍。据《神奈川新闻》网站9月12日报道，上地克明认为是美军基地“常态化排放”，向美军提出了抗议。

驻日美军基地污染问题早有先例。2016年1月，日本冲绳县政府在驻日美军嘉手纳基地附近的水源地检测出高浓度的有机氟化物，但日方无权进入基地调查，美方也一直拒绝公开承认对此负有责任，并拒绝接受调查。不过，据《冲绳时报》报道，美军内部邮件认为很可能是该基地导致污染。