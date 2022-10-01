印度启动5G移动通信服务

（早报讯）印度星期六（10月1日）启动第五代移动通信技术（5G）服务，成为最新一个提供这项流动通信服务的亚洲主要经济体。

彭博社报道，印度总理莫迪在第六届印度移动大会（IMC）上启动印度的5G服务，并向学生们拨出第一通5G视频电话，以展示这项服务在教育中的作用。他说：“5G是无限机遇空间的开端”，特别是对年轻人而言。

在两个月前的政府招标工作中，运营商同意斥资190亿美元（272亿4600万新元）购买频率使用权，其中信实电信（Reliance Jio Infocomm Ltd）的110亿美元出价位居榜首。该集团计划再投入2万亿卢比（358亿5000万新元）的营运资金。

中国通讯社引述《印度快报》的报道说，在第一阶段，5G将首先在13个城市推出，包括班加罗尔、昌迪加尔、艾哈迈达巴德、甘地讷格尔、古尔格拉姆、海得拉巴、贾姆纳加尔、钦奈、德里、加尔各答、孟买、浦那和勒克瑙。

印度巴帝电信（Bharti Airtel）宣布从10月1日开始先在八个城市推出5G服务。信实电信则承诺在2023年12月前为全国提供5G服务。沃达丰创意公司（Vodafone Idea Ltd）尚未确认其5G计划的推出日期。

印度预计在今年内为近75%的国民提供5G服务。

5G技术是下一代蜂窝技术，下载速度比目前的4G LTE网络快10至100倍。除了更快的数据下载和上传速度，该技术还有望覆盖更广、连接更稳定。