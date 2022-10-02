德防长访乌克兰 承诺提供先进防空系统

（早报讯）德国国防部长兰布雷希特星期六（10月1日）突访乌克兰南部港市敖德萨（Odessa），并宣布德国将在未来数天内开始提供先进的IRIS-T防空系统，以协助乌军抵御俄罗斯的无人机攻击。

路透社报道，兰布雷希特在一个地下室与乌克兰防长列兹尼科夫举行会晤时，敖德萨地面正响起空袭警报。

兰布雷希特告诉德国电视一台（ARD），“几天内，我们就会提供（乌克兰）非常现代化的IRIS-T防空系统，这对无人机防御工作尤其重要。”

德国制造的IRIS-T导弹具有全向攻击能力，不仅可以在发射前锁定目标，也可以在发射后锁定目标。

柏林今年5月首次传考虑向乌国提供IRIS-T地对空防御系统的消息。这套系统的造价高达每组1亿5000万欧元（约2亿1000万新元），被认为是世界上最先进的系统之一。德国武装部队目前尚未拥有这套系统。

近几周，乌克兰面临更多来自伊朗制造无人机的自杀式攻击，不仅造成人员伤亡，也严重破坏基础设施。

稍早，兰布雷希特在摩尔多瓦首都基希涅夫（Chisinau）会见摩国外长诺萨蒂（Anatolie Nosatii）。她敦促西方国家不要因俄罗斯动用核武的威胁，而停止向乌克兰提供武器。

她说：“我们必须非常小心，但我们绝不能让自己瘫痪。”

德国正面加强为乌克兰在军事支持的呼吁，包括通过提供现代坦克等进攻性武器，来对抗俄军攻势。柏林早前一直抵制这种呼吁，认为此举会使局势升级。