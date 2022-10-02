美国与委内瑞拉进行囚犯交换 委第一夫人侄子被释放

（早报讯）美国官员说，委内瑞拉释放了七名被监禁的美国人，包括五名石油高管，以换取华盛顿释放委内瑞拉总统尼古拉斯-马杜罗的两名亲属。

路透社报道，美国官员说，这一轮囚犯交换包括被关押多年的Citgo石油公司的高管、美国海军陆战队退伍军人马修-希斯，以及一位名叫奥斯曼-汗的美国公民。官员说，被用来交换的是马杜罗妻子两个因涉毒案被定罪的侄子。

美国总统拜登在一份声明中说，这些“被错误拘留”的美国人很快将与他们的亲属团聚……今天，我们庆祝七个家庭将再次团聚。”

一位美国官员说，拜登政府与马杜罗的社会主义政府进行了数月的秘密谈判之后，囚犯被转移到一个匿名第三国机场。

马杜罗政府在一份声明中说，囚犯交换计划在今年3月开始。两名“不公正”被关押在美国的委内瑞拉年轻人获得了释放，还有一批受到委内瑞拉法院诉讼的美国公民因“人道主义原因”而被释放。

拜登政府高级官员在一次电话简报中透露，获释的美国人健康状况稳定，正在回家的路上。两名委内瑞拉人也正在返回他们的国家。

一位高级政府官员说，这次囚犯交换并没有改变美国对委内瑞拉的政策。华盛顿一直保持着特朗普时代对委内瑞拉的严厉制裁，并表示如果马杜罗愿意重返去年与委内瑞拉反对派的谈判，美国将考虑放宽这些限制。