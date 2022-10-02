飓风“伊恩”致逾70人死 拜登下周视察灾区

（早报讯）飓风“伊恩”在美国造成的罹难人数已增至70多人，主要发生在佛罗里达州东南部。美国总统拜登下周将到灾区进行视察。

法新社报道，白宫星期六（10月1日）说，拜登将前往波多黎各和佛罗里达州，视察飓风造成的破坏。新闻秘书皮埃尔在推特上说，拜登和第一夫人吉尔将于星期一（3日）视察上个月遭受菲奥娜飓风严重破坏的波多黎各。拜登夫妇将于周三（5日）续程前往佛州，视察当地被伊恩飓风造成的破坏。

佛罗里达州卫生当局数据显示，全州与风暴有关的死亡人数为25人，但各地仍陆续报告更多死亡人数，最终的死亡总计或更高。美国天气频道报道，确认47人在佛州飓风中遇难，北卡罗来纳州也有四人遇难。

佛州警长说，受重创的李县就有35人死亡，而包括美国全国广播公司和哥伦比亚广播公司在内的美国媒体统计，已有70多起直接或间接与风暴有关的死亡报告。救援人员仍在被淹没的街区和佛州西南海岸寻找幸存者。

佛罗里达州州长德桑蒂斯星期六在记者会上说，佛州已发动超过1100次救援行动，上千名人员仍在展开搜救。

9月28日，强度达四级的伊恩飓风从佛州西南海岸登陆过境，狂风暴雨和洪水损坏大量房屋、基础设施以及车辆和船只，目前仍有上百万用户断电。

美国总统拜登日前在白宫表示，“伊恩”或是美国经历的最糟糕飓风之一，重建需要数月至数年时间，这不仅仅是佛罗里达州的危机，也是美国的危机。