马国两名独立议员加入全民党

（早报讯）马来西亚反跳槽法正式生效前，继续有议员转换阵营。前人民公正党领袖组建的全民党宣布，雪兰莪瓜拉冷岳区国会议员希维尔和柔佛昔加末区国会议员山达拉两名独立议员已经加入全民党，这让全民党的国会议员人数增至六人。

全民党候任主席祖莱达星期六（10月1日）在全民党首次全国代表大会后的记者会宣布上述消息。祖莱达、希维尔和山达拉都是前公正党领袖。

2020年2月底喜来登事件后，公正党前署理主席阿兹敏率领10名公正党国会议员退出公正党，其中10人过后加入土著团结党，他们包括祖莱达与山塔拉。希维尔则在2021年3月退出公正党成为亲政府的独立议员。山达拉也是现任副旅游、艺术及文化部长。

希维尔和山达拉的加入全民党后，全民党如今共有六名国会议员，其他四人包括雪兰莪安邦区国会议员祖莱达、柔佛地不佬区国会议员锺少云、砂拉越如楼区国会议员孙伟瑄，以及沙巴拿笃区国会议员莫哈末丁。

国会下议院朝野议员今年7月28日一致通过“与反跳槽法案相关的2022年联邦宪法（修正）（第3号）法案”（俗称“反跳槽法修宪案”）。总检察长办公室9月8日宣布，国家元首苏丹阿都拉8月31日已经御准反跳槽法修宪案，这项修宪案9月6日已经颁布宪报。不过它正式生效的日期仍有待国家元首宣布。