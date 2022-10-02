特拉斯承认应为减税计划奠定更好基础

（早报讯）英国首相特拉斯承认政府在宣布削减税收方面处理不当，但坚持她的做法是正确的。

特拉斯星期天（10月2日）在英国广播公司（BBC）电台节目上说：“我确实接受我们应该更好地（为经济计划）奠定基础。我从中吸取了教训。我将确保将来我们在奠定基础方面做得更好。”

特拉斯强调，若政府不采取行动，英国经济将陷入更严重的困境。她说：“我支持我们宣布的方案。”

特拉斯指出：“世界各国政府都在做出艰难的决定，我相信今年冬天增加借贷是个正确的决定。我们的对外借贷在七国集团中是第二低的，比法国、美国、加拿大、日本都低。我认为人们必须了解这一点，这很重要。”

2021年，英国债务占国内生产总值（GDP）的比率为95.35％，在七国集团中仅高于德国的69.30％。

特拉斯政府此前推出的英国50年来最大规模减税计划，引发市场焦虑，英镑兑美元汇率也创下历史新低。英国央行被迫出手干预，以防止债券市场崩溃。

特拉斯也说，取消所得税最高税率是财政部长克沃滕的决定，克沃滕事前并没有通知内阁主要部长。“在制定预算时，预算是以一种非常保密的方式制定的。”

彭博社报道称，特拉斯说克沃滕没有通知内阁他的决策，是特拉斯可能与财政部长切割的第一个迹象，尽管她重申政府坚持这一政策。