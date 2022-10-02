巫统：并未指示内阁解散国会

（早报讯）马来西亚巫统宣布今年内将举行第15届全国大选并引起各党抨击后，巫统总秘书阿末马斯兰星期天（10月2日）说，主张今年内大选是巫统的立场，首相依斯迈沙比里也同意巫统的立场，但巫统并未指示内阁今年必须大选。

阿末马斯兰也是柔佛巫统笨珍区国会议员。他星期天出席选区活动后的记者会答询时说，决定今年内举行大选的巫统领导人，就包括首相及巫统副主席依斯迈沙比里。“首相也在（上星期五的）巫统最高理事会会议、巫统政治局会议及巫统五巨头会议中，同意今年内举办第15届全国大选。”

他指出，目前首相来自巫统，巫统因此有权对今年是否举行大选表明立场。他透露，依斯迈接下来将觐见国家元首苏丹阿都拉，并建议元首解散国会。“巫统并非想通过支配内阁而掌权。但首相也是巫统最高领导人之一，因此必须一起决定巫统的立场。”

至于内阁对近期解散国会的立场，阿末马斯兰指出，他并非内阁部长，但他和巫统最高理事会成员都相信“内阁的问题已经解决”。

巫统最高理事会上星期五（9月30日）在会议后宣布，最高理事会已经议决必须尽快解散国会，以便今年内举行全国大选。依斯迈也准备根据“联邦宪法”第40 (1)条文，将建议解散国会的日期提呈国家元首。这项宣布引起各党指责巫统最高理事会无权比内阁先决定解散国会的日期。