马国白礁特委会报告 10月7日提交内阁

（早报讯）马来西亚政府针对白礁、中岩礁和南礁主权的法律审查特别委员会最终报告将于10月7日提呈内阁。这份报告将建议马国政府处理相关案件的方向。

负责国会及法律事务的首相署部长旺祖乃迪星期天（10月2日）发文告说，特委会在2021年11月9日至2022年8月30日期间完成这份报告。他说，特委会在这段期间研究与审查相关文件及资料、在国内外举行系列讨论或开会及工作访问、咨询外国法律专家及水文专家，以及访问特定人士。

首相依斯迈沙比里2021年10月9日宣布，内阁同意成立一个由前总检察长阿班迪领导的特委会，调查希盟政府终止上诉此案是否涉及人为疏忽。柔佛苏丹依布拉欣2021年10月14日在面簿表示，希盟政府放弃上诉此案如同“未战先降”，他谕令政府彻查此案。

国际法庭2008年5月以12票对四票，判决白礁归属新加坡，同时将中岩礁的主权判给马国。阿班迪2017年2月2日代表马国向国际法庭提交司法审核申请，法庭定隔年6月进行公开听证会。

希盟2018年5月上台后，马哈迪政府随即宣布，马来西亚接受国际法庭相关判决，不再针对相关判决要求解释。马来西亚政府也通知新加坡和国际法庭有关不再复核此案的决定。按国际法庭条例，此案申请复核的10年期限已过，因此国际法庭2008年5月关于白礁主权归新加坡的判决将保持不变，马国未来也无法再通过国际法庭，推翻这项判决。