欧洲三国采购近1亿元军备支援乌克兰

（早报讯）为支援乌克兰对抗俄罗斯的入侵行动，德国、丹麦和挪威将合资近1亿欧元为乌克兰购买先进军备。

德国国防部星期天（10月2日）表明，德国、丹麦和挪威将花费9200万欧元（约1亿3000万新元），为乌克兰购买16门斯洛伐克生产的“祖扎纳-2”（Zuzana-2）轮式自行榴弹炮。

“祖扎纳-2”系统拥有射程远（约40公里）、精度高、射速快（每分钟六发）、能携带40发榴弹等先进武装功能，且仅需三人便可迅速做好射击准备。

近几个星期以来，乌军持续在前线战场取得显著胜利，乌克兰总统泽连斯基星期天宣布已“完全清除”东部顿涅茨克州战略重镇利曼（Lyman）的俄罗斯军队。

乌军取得战果，促使西方国家近期纷纷宣布加强援乌力度。

星期六（10月1日），德国国防部长兰布雷希特访问乌南港市敖德萨（Odessa）时宣布，将在这几天开始提供先进的IRIS-T防空系统，协助乌军抵御俄罗斯的无人机攻击。

德国制造的IRIS-T防空系统具有全向攻击能力，一套造价达1亿5000万欧元（约2亿1000万新元），不仅可以在发射前锁定目标，还能在发射后锁定目标，是世界上最先进的防空系统之一。

法国《世界报》星期六报道，法国可能向乌克兰运送六门至12门新一批凯撒自行榴弹炮。

美国参议院9月29日批准为乌克兰提供总额达120亿美元（约172亿新元）的新经济和军事援助配套，包括为乌军提供30亿美元的武器、物资和薪资，并授权总统拜登指示国防部将美军价值37亿美元的武器和物资运往乌克兰，以及为基辅提供45亿美元政府运作资金。

世界银行9月30日宣布将为乌克兰提供额外5亿3000万美元的援助金。