巴西总统选举开始投票

（早报讯）巴西正在举行第一轮总统选举投票。寻求连任的现任总统博索纳罗星期天（10月2日）说，“必须尊重干净的选举”。

处于领先优势且更受年轻选民支持的前总统卢拉则说：“我不想要更多仇恨或不和。我们想要一个和平的国家……这个国家需要恢复拥有快乐的权利。”卢拉曾于2003年至2010年间担任总统。

据巴西高等选举法院公布的数据，本届大选拥有投票资格的选民超过1亿5600万人。

与以往不同的是，此次选举受到巴西年轻人的关注，超过210万名16岁和17岁的巴西年轻人已在选举前登记投票，相较2018年，人数增加51％。

法新社报道称，当地民调显示，在16岁至24岁的选民中，有52％支持左翼领袖卢拉，而代表极右翼的博尔索纳罗的支持率则为32％。

此前，67岁的博尔索纳罗坚称自己必然胜选，否则就是巴西电子投票系统出现广泛的选举欺诈，却没有为此说法提供证据支持。外界担心，博尔索纳罗若败选，可能会拒绝接受选举结果，引发骚乱。

星期天的投票结果最早或在当地时间晚上9时（新加坡时间10月3日早上8时）出炉。

根据巴西总统选举制度，若没有参选者获得过半数选票赢得选举，两名获得最多选票的候选人将在10月30日展开第二轮投票对决。