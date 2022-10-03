布基纳法索局势仍紧张 联合国呼吁各方对话

（早报讯）西非国家布基纳法索上星期五（9月30日）发生军变，目前局势仍然紧张。联合国、非洲联盟、西非国家经济共同体发表声明呼吁各方避免使用暴力，寻求对话。

新华社报道，布基纳法索军方30日晚在国家电视台发表讲话称，达米巴（Paul-Henri Damiba）的总统职务已被解除，特拉奥雷（Ibrahim Traore）上尉将担任军政府领导人。军方也宣布解散政府，中止宪法，关闭陆空边界并实施宵禁。

10月1日，特拉奥雷在接受私营电台Omega采访时称，达米巴在布基纳法索境内的法国军事基地避难。达米巴当晚在总统府的社交媒体账号发表声明，否认自己在避难，并指责特拉奥雷用假消息操纵民众，请求民众保持冷静。

布军队总参谋长10月1日发表声明，呼吁各方保持冷静和克制，通过谈判解决危机。他说，在军队发生“内部危机”之后，某些部队控制了首都的一些要道。他也说，军变不代表军队的立场，谈判仍在继续，“没有人希望看到局势恶化”。

军变发生后，联合国秘书长古特雷斯通过发言人迪雅里克发表声明，强烈谴责以武力夺取政权的企图，呼吁各方避免使用暴力，并寻求对话。

非洲联盟委员会主席法基也发表声明，严厉谴责布基纳法索军变。

西非国家经济共同体在声明中，要求严格遵守与布基纳法索过渡政府商定的在2024年7月1日之前恢复宪法秩序的时间表。