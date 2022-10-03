也门冲突未能达成延长停火协议 联合国特使表示遗憾

（早报讯）联合国也门问题特使格伦德贝里对也门冲突各方未能达成延长停火协议表示遗憾，并说将努力说服各方达成协议。

新华社报道，格伦德贝里星期天（10月2日）在一份声明中说，今年4月开始的停火为也门提供了历史机遇，在过去六个月取得积极成果的基础上，他于本月1日向也门各方提交了一份有关延长停火六个月的提案。他对也门各方未能达成这一协议表示遗憾，“因为一个更长期、更全面的停火协议将为也门人民带来至关重要的额外利益”。

格伦德贝里感谢也门政府对延长停火提案的支持，并说将继续与也门各方合作，努力寻找解决方案。

也门外长艾哈迈德说，也门政府已正式复函格伦德贝里同意有关延长停火提案。艾哈迈德说，提案中包含胡塞武装提出的几个重要条件，包括为胡塞武装控制区内的公务员支付工资、扩大萨那国际机场航班路线和增加航班次数等。

胡塞武装发言人萨雷亚2日在社交媒体上说，延长停火的谈判已进入“死胡同”，沙特阿拉伯领导的多国联军和它们支持的也门政府应为目前的僵局“承担全部责任”。胡塞武装还指责最新提案对它所关心的问题“缺乏明确承诺”。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯牵头成立多国联军对胡塞武装发起军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、交换战俘等达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

当前的也门停火协议于今年4月2日生效，为期两个月。这一停火协议到期后延长两次，至10月2日。